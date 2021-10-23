Gaziantep FK - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yapıyor.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Kitsiou, Djilobodji, Mendyl, Doğan, Maxim, Figueiredo, Sagal, Muhammet.
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Sankhare, Traore, Serginho, Doukara, Diabete.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Giresunspor maçı bugün 16:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İSTATİSTİKLER:
- Giresunspor'u konuk ettiği ilk üç lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1G), daha sonraki yedi iç saha karşılaşmasında yenilgi almadı (2G 5B).
- Gaziantep FK ile Giresunspor arasında oynanan son altı lig maçında da taraflar gol bulmayı başardı (13-10).
- Evindeki beş maçlık galibiyet hasreti sonrası üst üste üç karşılaşma kazanan Gaziantep FK, en son Aralık 2020-Ocak 2021 arasında iç sahada dört maçlık seri yakalayabildi.
- Son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan (2G 1B) ve son iki karşılaşmayı kazanan Giresunspor, en son Ekim-Aralık 1973 arasında üst üste üç galibiyet alabildi.
- Bu sezon Süper Lig'de maçları en az gole sahne olan takım Giresunspor (14). Ligde şu ana kadar rakip filelere en az gol gönderen ekip olan Karadeniz temsilcisi (5), aynı zamanda Hatayspor'un (7) ardından kalesinde en az gol gören dört takımdan biri konumunda (9; Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte).
- 2021/22 Süper Lig sezonunun ilk dokuz haftasında kendi kalesine 1'den fazla gol atan tek takım Gaziantep FK (2; Papy Djilobodji & Steven Caulker).
- Bu sezonun geride kalan dokuz haftasında en kısa süre skor avantajıyla oynayan takım olan Giresunspor (47), sadece son iki maçında öne geçebildi ve bu karşılaşmalardan 6 puan çıkardı (28 dakika vs Çaykur Rizespor & 19 dakika vs Göztepe).
- Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki iç saha maçında da fileleri havalandıran Alexandru Maxim (toplam 3 gol), Süper Lig kariyerinde 3+ maçlık bir seriyi sadece bir kez yakaladı (Aralık 2020-Ocak 2021 arasında 4 maç).
- Bu sezon Giresunspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısını (kendi kalesine atılanlar hariç) oyuna sonradan biren oyuncular kaydetti (Joseph Champness vs Çaykur Rizespor & Souleymane Doukara vs Fenerbahçe).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dokuz maçın sadece birini kaybeden Erol Bulut (7G 1B), tek yenilgisini bu sezonun yedinci haftasında Adana Demirspor deplasmanında aldı (0-4).