FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Clarke, daha sonra, corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra gelip izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.

"HİÇBİR KÖTÜ DÜŞÜNCEM YOK"

Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.