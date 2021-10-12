FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu ve Sierra Leone Milli Takımı'nı seçmesine de değindi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu ve Sierra Leone Milli Takımı'nı seçmesine de değindi.
"AYRILIĞIM GERÇEKTEN İRONİK"
Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik.
Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli Takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi, saygı duydum.
Clarke, daha sonra, corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra gelip izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.
"HİÇBİR KÖTÜ DÜŞÜNCEM YOK"
Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.
Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme ve onu harika üzerinde bulunabilir kılma fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim.