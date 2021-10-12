Haberler Gaziantep FK FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle resmi maça çıkmadan takımdan gönderildi. Portekizli çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz stoperin iyi bir oyuncu olduğunu ancak oyun tarzının sistemine uymadığını ifade etti. Steven Caulker, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-lacivertlilerden ayrılığı konusunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 17:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu ve Sierra Leone Milli Takımı'nı seçmesine de değindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

"AYRILIĞIM GERÇEKTEN İRONİK"
Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli Takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi, saygı duydum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Clarke, daha sonra, corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra gelip izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

"HİÇBİR KÖTÜ DÜŞÜNCEM YOK"
Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Steven Caulker'dan flaş itiraf! "Ayrılığım..."

Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme ve onu harika üzerinde bulunabilir kılma fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim.

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