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Gaziantep FK - Altay | CANLI

Son dakika Gaziantep FK Altay maçı haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 15:59
Gaziantep FK - Altay | CANLI

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'la kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor.


GAZİANTEP FK - ALTAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Muhammet, Halil İbrahim, Recep, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan.

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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