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Gaziantep FK - Altay | 11'ler belli oldu

Son dakika Gaziantep FK Altay maçı haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 15:10
Gaziantep FK - Altay | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP FK - ALTAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Muhammet, Halil İbrahim, Recep, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan.

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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