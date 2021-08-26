Caulker Antep yolunda

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, transfer müjdesi verdi. Radyospor'da katıldığı bir programda konuşan Akınal, "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, transfer müjdesi verdi. Radyospor'da katıldığı bir programda konuşan Akınal, "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Fenerbahçe ile anlaşırsa bize gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor" dedi. 29 yaşındaki İngiliz stoper, sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp Sarı Kanarya'nın yolunu tutmuştu. Teknik direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı ve lisansı çıkartılmayan Caulker, geçen sezon Akdeniz ekibinde 37 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.