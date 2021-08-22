Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonrası Beşiktaşlı N'Sakala'yı ziyaret etti

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala'ya, Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Erol Bulut ile takım kaptanı Günay Güvenç ziyarette bulundu.

Erol Bulut, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcunun rahatsızlığı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Maç sırasında yaşananlara şaşırdıklarını anlatan Bulut, "N'Sakala'nın fenalaşmasının ardından maçı hemen başlatmamaktan yana olduk ve futbolcunun durumunu öğrenmek istedik. Umarım kısa zamanda yeniden sahalara döner" dedi.

Bulut, maçla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

Maçın sonuna doğru iki net pozisyon kaçırdık. Bu pozisyonların birini değerlendirseydik bugün 3 puanla ayrılmış olacaktık. Futbolcularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta geçen senin şampiyonuna karşı oynadık ve lige iyi başladılar. İyi bir maç oldu.

"FUTBOL ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç ise karşılaşmanın bitmesiyle hemen hastaneye geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Futboldan çok önemli şeyler var hayatta. İlk başta sağlık geliyor. Maçtan sonra direkt buraya geldim. Şu an bütün tahliller yapıldı, doktorlar gayet olumlu konuşuyor. Kendisinin yanından geldim biraz sohbet ettik. Şu an durumu gayet iyi. Doktorlar bakıyor emin ellerde. Hepimize geçmiş olsun.

MAÇ SIRASINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bırakmış, Kongolu oyuncu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.