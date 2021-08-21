Sezona 3-2'lik K.Gümrük yenilgisiyle başlayan Gaziantep FK, son şampiyon Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Covid, ceza ve sakatlıklardan dolayı 6 eksikle maça çıkacak olan Antep'te Başkan Cevdet Akınal iddialı konuştu. 3 puan hedeflediklerini belirten Akınal, 1.5 yıldır ayrı kaldıkları taraftarlarını da çok özlediklerini şu sözlerle dile getirdi: Tribünlerden 'Bastır Gaziantep' seslerini duymayı çok özledik. Çünkü futbol bir coşku oyunudur. Onlar olmazsa bir parçamız eksik kalıyor."