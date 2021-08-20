Haberler Gaziantep FK Son dakika spor haberi: Gaziantep Beşiktaş'ı konuk edecek! Gözler Merkel'de

Son dakika spor haberi: Gaziantep Beşiktaş'ı konuk edecek! Gözler Merkel'de

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te evinde ağırlayacak. Süper Lig'in ilk haftası VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3-2 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar kendi evinde son şampiyon'a karşı 3 puanı hedefliyor.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:21
Son dakika spor haberi: Gaziantep Beşiktaş'ı konuk edecek! Gözler Merkel'de

Gaziantep, Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cumartesi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak.

Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

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