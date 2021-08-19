Antep'e sambacı

Gaziantep FK, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu transfer etti. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Wasl'da oynayan 25 yaşındaki sambacının, satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralandığı açıklandı.
Gaziantep FK, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu transfer etti. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Wasl'da oynayan 25 yaşındaki sambacının, satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralandığı açıklandı. Genç santrfor, geçen sezon 30 maçta 12 gol, 4 asist yaptı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların 29 yaşındaki Alman asıllı Kazak orta saha Alexander Merkel'le de anlaştığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi Al Faisaly'den ayrılan Merkel, geçtiğimiz sezon 31 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.