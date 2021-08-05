Torgeir Borven: En az 10 gol atacağım

Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen ve Gaziantep FK'nın kadrosuna kattığı Norveç asıllı forvet oyuncusu Torgeir Borven antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gol attığını Ankaragücü'nde, işlerin kötüye gittiğini ve takımın küme düştüğünü söyledi. Borven, en az 10 gol atacağını ifade ederek şöyle dedi: "Burayla ilgi güzel şeyler duyuyordum. Konuşmaya başladıktan sonra daha güzel şeyler duydum. Uzun vadeli hedefleri olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayacağız umarım başarılı oluruz. Geçen yıl takım iyi bir görüntü veriyordu. Tabii ki işler iyi gitmedi sonrasında ama kaliteli bir takım ve iyi bir seviyede olduklarını geçer sezon görmüştük. Avusturya kampında takım arkadaşlarım çalışma başladıktan sonra bu takımın ne kadar iyi olduğunu net gördüm. Bence bireysel ve takım anlamında çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Geçen sezon 10 gol atmıştım bu sezonda en az 10 gol atmayı hedefliyorum ve ilk maçtan başlamak istiyorum."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Karagümrük maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, koşu, kısa pas çalışmaları ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan Maxim ve Kana Bıyık antremana sakatlık gerekçesi ile katılmadı.