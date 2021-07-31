Borven geçtiğimiz sezon başında ülkesinin köklü kulübü Rosenborg'dan Ankaragücü'ne transfer olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 29 maçta bin 576 dakika şans buldu. 10 kez fileleri havalandıran Borven, 1 de asist yaptı. Tek kupa maçında ise sessiz kaldı.
Borven Gaziantep'te
Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki Norveçli forvet için 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli santrforla 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.
Borven geçtiğimiz sezon başında ülkesinin köklü kulübü Rosenborg'dan Ankaragücü'ne transfer olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 29 maçta bin 576 dakika şans buldu. 10 kez fileleri havalandıran Borven, 1 de asist yaptı. Tek kupa maçında ise sessiz kaldı.