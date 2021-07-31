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Borven Gaziantep'te

Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki Norveçli forvet için 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli santrforla 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Borven Gaziantep'te
Gaziantep FK, Muhammet Demir'den doğan boşluğu doldurdu. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Ankaragücü forması giyen Norveçli santrfor Torgeir Borven'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi. Borven için Gaziantep FK'nın başkent ekibine 450 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Borven, "Süper Lig çok zor bir lig. Ankaragücü'ndeki performansımın üstüne çıkmak için çok çalışacağım. Başarılı olmak adına mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Borven geçtiğimiz sezon başında ülkesinin köklü kulübü Rosenborg'dan Ankaragücü'ne transfer olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 29 maçta bin 576 dakika şans buldu. 10 kez fileleri havalandıran Borven, 1 de asist yaptı. Tek kupa maçında ise sessiz kaldı.
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