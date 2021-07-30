Gaziantep FK Torgeir Börven'i kadrosuna kattı!

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Norveç asıllı forvet oyuncusu Torgeir Borven ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.



Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına yönelik olarak geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde top koşturan 29 yaşındaki Norveçli Torgeir Börven ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



TRANSFER İSTEKLERİNE VİDEOLU YANIT



Gaziantep Futbol Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların "Admin forvet nerede?", "Transfer İstiyoruz" gibi paylaşımlarına #ComingSoon etiketli bir video ile yanıt verdi. Kısa sürede binlerce kez izlenen videonun ardından taraftarlar, transferin kim olacağı konusunda yüzlerce yorum yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü, kısa bir sürenin ardından Torgeir Borven transferini resmen açıkladı.



7'İNCİ TRANSFER YAPILDI



Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Vladyslav Kobylyanskyi ve Hamza Mendyl transferlerinin ardından 7'inci transferinde de mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK, Ankaragücü'nde forma giyen Torgeir Borven transferiyle bu yılki 7'inci transferini yapmış oldu.

Torgeir Borven kimdir?

3 Aralık 1991 tarihinde Norveç'in Oystese şehrinde dünyaya gelen Borven, futbola ülkesi takımlarından Odd Grenland'da başladı. 1.85 cm boyundaki golcü futbolcu, bitiriciliği ve yüksek hava hakimiyetiyle adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde Valeranga, Twente, Rosenborg ve son olarak Ankaragücü takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 229 resmi müsabakaya çıkarken tam 101 kez gol sevinci yaşayıp, 26'da asist yapma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl başlayan Türkiye kariyerinde 29 resmi müsabakada 10 gol atıp 1 kez de asist yapan Borven, her 159 dakikada gol atma ortalamasını da yakalamayı başardı. Yıldız futbolcu önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek."