İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Çift maç eleme usülüyle gerçekleştirilen aşamada 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ekipler...
23 Ocak 2020 Perşembe 22:38
Güncelleme: 23.01.2020 22:39
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 ekip adını çeyrek finale yazdırdı.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü 15.00'te çekilecek.