İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler! - Son dakika Türkiye Kupası haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Çift maç eleme usülüyle gerçekleştirilen aşamada 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ekipler...
23 Ocak 2020 Perşembe 22:38 Güncelleme: 23.01.2020 22:39
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü 15.00'te çekilecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Galatasaray (Seri başı)

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Fenerbahçe (Seri başı)

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Trabzonspor (Seri başı)

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