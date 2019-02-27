Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler... - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının normal süresinde Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk maçında aynı skorla bitmesi sonucunda gidilen uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca Göztepe - Yeni Malatyaspor karşılaşması penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 3-5 kazanan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
27 Şubat 2019 Çarşamba 22:52
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının normal süresinde Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

İlk maçında aynı skorla bitmesi sonucunda gidilen uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca Göztepe - Yeni Malatyaspor karşılaşması penaltı atışlarına gitti.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

Penaltı atışlarını 3-5 kazanan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

İşte Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...
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