Göztepe - Yeni Malatyaspor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının normal süresinde Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk maçında aynı skorla bitmesi sonucunda gidilen uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca Göztepe - Yeni Malatyaspor karşılaşması penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 3-5 kazanan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





