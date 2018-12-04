Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 6 Aralık Perşembe günü Giresunspor'u ağırlayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
4 Aralık 2018 Salı, 16:09:31 Güncelleme: 16:10:43
Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupa maçı için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde toplandı.

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Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertliler, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı
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