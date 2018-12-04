Fenerbahçede kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 6 Aralık Perşembe günü Giresunspor'u ağırlayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
4 Aralık 2018 Salı, 16:09:31
Güncelleme: 16:10:43
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Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupa maçı için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde toplandı.
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Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.