Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
18 Aralık 2018 Salı, 14:47:07 Güncelleme: 14:48:26
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi
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