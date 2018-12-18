Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
18 Aralık 2018 Salı, 14:47:07 Güncelleme: 14:48:26
Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçede Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN