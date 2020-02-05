Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı Bakasetas ve Junior Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Mücadelede bir pozisyonda Galatasaray'dan Adem Büyük ve Alanyaspor'dan Siopis bir tartışma yaşadı. İşte o anlar ve Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...