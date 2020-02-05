Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı Bakasetas ve Junior Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Mücadelede bir pozisyonda Galatasaray'dan Adem Büyük ve Alanyaspor'dan Siopis bir tartışma yaşadı. İşte o anlar ve Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadro revizyonuna gitti. Sarı-kırmızılı teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'inden Muslera, Mariano, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük, Alanyaspor karşısında yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Lemine başlangıç kadrosunda yer aldı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre 4 değişikliğe gitti. Welinton, Campos, Salih Uçan ve Junior Fernandes'i yedek soyunduran Bulut, Kaan Kanak, Bammou, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca'yı sahaya sürdü. Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.