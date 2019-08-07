Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Her iki takımın da en pahalı transferi olan Yusuf, Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı ikinci futbolcu ünvanını elde etti. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamayla resmiyet kazanan transferin detayları da belli oldu. Yusuf'un sözleşmesindeki kritik madde ise o açıklamayla ortaya çıktı. İşte detaylar...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 08:24 Güncelleme: 07.08.2019 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





