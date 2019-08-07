Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Her iki takımın da en pahalı transferi olan Yusuf, Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı ikinci futbolcu ünvanını elde etti. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamayla resmiyet kazanan transferin detayları da belli oldu. Yusuf'un sözleşmesindeki kritik madde ise o açıklamayla ortaya çıktı. İşte detaylar...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 08:24 Güncelleme: 07.08.2019 08:24
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Milli futbolcumuz Fransa'nın Lille takımına imza atıp idmana çıkarken sözleşmedeki kritik madde de ortaya çıktı.

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Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Ve Yusuf Yazıcı resmen Lille'de... Milli futbolcu, dün Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Transferin mali yönü de Trabzon tarafından açıklandı. Lille, bonservis için 16.5 milyon Euro ödeyecek.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Yusuf, 25 maç oynarsa, bordo mavililer 1 milyon Euro daha alacak.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki kritik madde!

Fransız ekibi, Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin de tapusunu Bordo mavililere verdi.

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