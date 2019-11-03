Yusuf Yazıcı için flaş manşet: Güçlü Türk Kafası

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Milli futbolcu Lille de gösterdiği performansla Fransa'da adından söz ettirmeye başladı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Yusuf Yazıcı'yı manşete taşıdı.
3 Kasım 2019 Pazar 20:35
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Ligue 1 ekibi Lille formasıyla son 3 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşet oldu.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, ülkenin prestijli spor gazetelerinden L'Equipe'e manşet oldu.
"Güçlü Türk Kafası" başlığıyla yayınlanan makalede milli futbolcunun Yusuf Yazıcı'nın futbola başlama hikayesinden Fransa'daki yaşantısına kadar birçok konuya değinildi.
Yazıda Yusuf hakkında pek çok dikkat çekici bilgi yer alırken öne çıkan detaylardan biri de Zeki Çelik ile arasındaki arkadaşlığın anlatığı bölüm oldu. Konuyla ilgili L'equipe, takımda Zeki Çelik olmasa Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmaya sıcak bakmayacağını yazdı.
Ayrıca Yusuf Yazıcı'nınliselerarası turnuvada yıldızının parladığına da dikkat çekildi ve 'köşedeki çocuk, şehrin en büyük kulübüne imza atarak İstanbul takımlarına rakip oldu" yorumuna yer verildi.