Yusuf Yazıcı için flaş manşet: Güçlü Türk Kafası

Yazıda Yusuf hakkında pek çok dikkat çekici bilgi yer alırken öne çıkan detaylardan biri de Zeki Çelik ile arasındaki arkadaşlığın anlatığı bölüm oldu. Konuyla ilgili L'equipe, takımda Zeki Çelik olmasa Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmaya sıcak bakmayacağını yazdı.