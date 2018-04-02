Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler
Trabzon'un yerel gazeteleri, Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti 'hüsran' olarak yorumladı.
Taka gazetesi, "İstanbul'da hüsran", "Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı" ifadelerini kullandı.
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