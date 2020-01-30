Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
Erman Toroğlu: Neymiş efendim Trabzonspor, Malatya'ya gitmek istememiş, maçın tehirini istemiş, federasyon da bu maçı Malatya'ya sormadan tek taraflı tehir etmiş. Bunu söyleyen şahıs kim? Malatyaspor Başkanı Gevrek. Peki bu Gevrek'in konuştuğu taze federasyondaki adam kim? O belli değil. Bir türlü meydana çıkmıyor. Peki bu federasyonda konuştuğu adam, bir kulübün üyesi mi merak ediyorum. Malatyaspor Başkanı bu cümleleri sarfederken arkasında kim var?
Yahu arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz. Orada onlarca ölü var. Enkaz altında insanları kurtarmak için millet seferber olmuş. 'Elazığ'da 58, Malatya'da 315 bina mutlak yıkılmalı' deniyor. Bunlar o saatteki taze haberler... Ee siz, 'Maç oynanmalı, Trabzon'un bilmem kaç kartı var, bunlar kırmızıya dönerse... Kulübümüzün hakkı yeniyor' gibi inanılmaz bir bildiri yayınlıyor Fenerbahçe...
Futbol Federasyonu yönetimindeki şahıs kimse, Fenerbahçe Başkanı ve Malatyaspor Başkanı Gevrek, bu üçü ne yapmak istediler? Bu Gevrek, Pütürgeliymiş. Pütürge'deki insanlar Gevrek'in yaptığına inanamıyor, 'Bu adam bize ihanet etti' diyorlar. Bu kumpası çözecek olan Futbol Federasyonu ne diyor? "Biz yalnız Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil Malatya ve Elazığ'daki bütün maçları tehir ettik." Bundan sonra Gevrek'ten de federasyondaki meçhul şahıstan da ses yok.
Arkadaşlar, siz insanları birbirine kırdırmak mı istiyorsunuz. Yarın Trabzon'da olaylar çıkarsa, ki bunu bazı gruplar istiyor, "Maç yarıda kalsın, Trabzonspor'un sahası kapansın, biz 3 puan alalım. Trabzonspor da mücadeleden kopsun." Yeter artık kardeşim, yeter, azıttınız. Bakıyorum, federasyon açıklamasından sonda çıt yok. Utanmazlar, Trabzonspor otobüsünü bir gün evvel Malatya'ya yollamış. Adamlar federasyon oynatırsa, oynamak istiyorlar. Trabzon saygılı, "Her türlü karara uyarız" diyor.
Ancak bu utanmazlar şunu diyorlar, "Cenaze evinde düğün yapalım." Buna Gevrek ve federasyondaki şahıs da dahil. Utanıyor musunuz bilmem ki? Burada Fenerbahçe Kulübü'nün ve Gevrek'in ceza kuruluna gönderilmesi lazım. Federasyon kurulunundaki o şahsın da acil istifa etmeli. Sizce olur mu? Haşa, olsaydı şimdiye kadar olurdu.