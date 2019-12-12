Ünal Karaman'dan sürpriz karar! İşte Trabzonspor'un Basel 11'i

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Basel ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura yükselme şansı kalmayan temsilcimizin maça yedek kadroyla çıkacağı bilinirken, teknik direktör Karaman'dan sürpriz bir tercih geldi. İşte Basel - Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, maç önü açıklamaları ve iki takımın muhtemel 11'i...
12 Aralık 2019 Perşembe 14:09
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geliyor.
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Saint Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı Makedonya Fuboll Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.
Geride kalan 5 maçta sadece 1 puan alabilen Trabzonspor, bu karşılaşmada prestij mücadelesi verecek.
Basel ise topladığı 10 puanla grupta lider olarak bulunuyor. İsviçre temsilcisi bu maçı kazandığı takdirde lider olarak gruptan çıkmayı başaracak.
ÜNAL KARAMAN: TESLİM OLAN BİR TAKIM OLMAYACAĞIZ
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacaklarını söyledi.