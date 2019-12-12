Ünal Karaman'dan sürpriz karar! İşte Trabzonspor'un Basel 11'i

ÜNAL KARAMAN: TESLİM OLAN BİR TAKIM OLMAYACAĞIZ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacaklarını söyledi.