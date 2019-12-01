Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

Süper Lig'in 123'üncü haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırladı. Son iki maçını kazanarak moral depolayan Trabzonspor favori olarak çıktığı karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yediği golle yıkıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 23, Galatasaray ise 20 yaptı. Trabzonspor cephei maç sonunda açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ünal Karaman ise maç sonunda sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
1 Aralık 2019 Pazar 22:51 Güncelleme: 01.12.2019 22:51
Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

SORLOTH: Bireysel olarak düşünürsek, gol attım ve taraftarları mutlu ettim.

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Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

Ancak daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum.

Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

Takım adına düşünürsek, biraz fazla geri çekildik ve o geri çekilmenin de bir cezasını gol yiyerek ödedik.

Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

CAMPI: Maçın geneline bakarsak, üstün olan taraf bizdik. Çok fazla pozisyonumuz vardı, farklı skorla gelen bir galibiyet olabilirdi.

Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!

Bu şansları değerlendiremediğimiz için ve iki defa topu uzaklaştırmaya çalışmamıza rağmen rakibimizin önünde kalan bir top sonrasında kolay bir gol oldu.

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