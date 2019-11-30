Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avrupa'dan istediği sonuçlarla dönemeyen bordo-mavililer ile sarı-kırmızılıların karşılaşması kritik önem taşıyor. Ev sahibi Trabzonspor kazanarak zirvede tutunmak isterken, konuk Galatasaray ise puan ya da puanlar alarak zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray derbisinde sürpriz bir tercihe imza atacak. İşte Fırtına'da yaşanan son gelişmeler, Sturridge ve Ekuban detayı...

30 Kasım 2019 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 30.11.2019 07:31
Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

UEFA Avrupa Ligi'nde gençlerle Getafe'ye mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

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Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Sahaya bu kez as kadrosu ile çıkacak olan teknik direktör Ünal Karaman, 3 puanı alarak hem ezeli rakibine darbe vurmayı hem de ligin zirvesindeki konumunu sağlama almayı hedefliyor.

Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Galibiyet planları ise orta saha üzerine kuruldu. 3 puanın anahtarının bu bölgede üstünlüğü ele almaktan geçtiğini düşünen tecrübeli hoca; Sosa ve Obi Mikel'in yanına Hosseini'yi de monte ederek avantaj sağlamayı düşünüyor.

Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

REHAVET UYARISI YAPACAK

Karaman'ı endişelendiren konu ise favori gösterilmeleri... Bordo-mavili hoca, maç gününe kadar oyuncularıyla birebir toplantılar yaparak hem galibiyetin şifrelerini verecek hem de rehavet uyarısı yapacak.

Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Zira taraftar ve camiada oluşan, "Üç puan bizim" algısının Galatasaray'ın işine geleceği hesaplanıyor.

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