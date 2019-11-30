Ünal Karaman'dan flaş Galatasaray kararı! Ekuban ve Sturridge...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avrupa'dan istediği sonuçlarla dönemeyen bordo-mavililer ile sarı-kırmızılıların karşılaşması kritik önem taşıyor. Ev sahibi Trabzonspor kazanarak zirvede tutunmak isterken, konuk Galatasaray ise puan ya da puanlar alarak zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray derbisinde sürpriz bir tercihe imza atacak. İşte Fırtına'da yaşanan son gelişmeler, Sturridge ve Ekuban detayı...