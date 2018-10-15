Uçan Türk Uğurcan Çakır - Galeri - Fotomaç
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Uçan Türk Uğurcan Çakır
15 Ekim 2018 Pazartesi, 16:31:12
Güncelleme: 16:32:36
Genç kaleci Uğurcan Çakır, Ümit Millilerin Fransa ile oynadığı maçtaki performansıyla parmak ısırttı. (Sabah)
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Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu.
Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü.
22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı.
Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.