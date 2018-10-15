Uçan Türk Uğurcan Çakır - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 16:31:12 Güncelleme: 16:32:36
    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    Genç kaleci Uğurcan Çakır, Ümit Millilerin Fransa ile oynadığı maçtaki performansıyla parmak ısırttı. (Sabah)

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü.

    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı.

    Uçan Türk Uğurcan Çakır

    Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.

    Uçan Türk Uğurcan Çakır
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