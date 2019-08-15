Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer taraftarının da etkisiyle turu geçen ekip olmak istiyor. Trabzonspor'un zorlu maçta sahaya çıkacağı 11 de belli oldu. İşte o isimler...
15 Ağustos 2019 Perşembe 11:16 Güncelleme: 15.08.2019 11:18
Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında SpartaPrag ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı.

Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek.

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