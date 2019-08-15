Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer taraftarının da etkisiyle turu geçen ekip olmak istiyor. Trabzonspor'un zorlu maçta sahaya çıkacağı 11 de belli oldu. İşte o isimler...

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:16 Güncelleme: 15.08.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





