Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti
Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve haftaya ikinci sırada giren bordomavililer, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmaya yedeklerle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, dinlendirdiği as oyuncularını bugün sahaya sürecek.
GOL ÜMİDİ SORLOTH
Fırtına'nın karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. İyileşen Sturridge ve Ekuban ise yedek soyunacak ve ilerleyen dakikalarda görev alacak. Karadeniz ekibinin en büyük gol ümidi Alexander Sörloth.
KARAMAN 5'TE 5 PEŞİNDE
Derbilerde 3 büyüklere karşı büyük üstünlük kuran Ünal Karaman başarısını devam ettirmek için sahada olacak. Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi yaşadı (4 galibiyet, 3 beraberlik). Trabzon'daki 4 maçı da kazanan Karaman, bu akşam 5'te 5 yapmayı hedefliyor.