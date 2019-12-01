Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Fırtına'da maç öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Novak ve Ahmet Canbaz ile cezalı Abdulkadir Parmak bu akşam forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz fizik olarak hazır olmayan Ogenyi Onazi'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Peki Galatasaray'ı son 3 iç saha maçında da mağlup eden Trabzonspor sahaya nasıl bir 11'le çıkacak? İşte Ünal Karaman'ın sahaya çıkması beklenen 11...

1 Aralık 2019 Pazar 07:36 Güncelleme: 01.12.2019 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





