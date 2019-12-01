Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Fırtına'da maç öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Novak ve Ahmet Canbaz ile cezalı Abdulkadir Parmak bu akşam forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz fizik olarak hazır olmayan Ogenyi Onazi'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Peki Galatasaray'ı son 3 iç saha maçında da mağlup eden Trabzonspor sahaya nasıl bir 11'le çıkacak? İşte Ünal Karaman'ın sahaya çıkması beklenen 11...
1 Aralık 2019 Pazar 07:36 Güncelleme: 01.12.2019 07:36
Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve haftaya ikinci sırada giren bordomavililer, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmaya yedeklerle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, dinlendirdiği as oyuncularını bugün sahaya sürecek.

Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

GOL ÜMİDİ SORLOTH

Fırtına'nın karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. İyileşen Sturridge ve Ekuban ise yedek soyunacak ve ilerleyen dakikalarda görev alacak. Karadeniz ekibinin en büyük gol ümidi Alexander Sörloth.

Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

Crystal Palace'tan kiralanan Norveçli forvet geride kalan 12 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sol kanatta Nwakaeme, sağda ise Yusuf Sarı ona destek verecek. Kaptan Sosa ve Obi Mikel de uzaktan şutlarla gol arayacak.

Trabzonspor'un Galatasaray 11'i netleşti

KARAMAN 5'TE 5 PEŞİNDE

Derbilerde 3 büyüklere karşı büyük üstünlük kuran Ünal Karaman başarısını devam ettirmek için sahada olacak. Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi yaşadı (4 galibiyet, 3 beraberlik). Trabzon'daki 4 maçı da kazanan Karaman, bu akşam 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

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