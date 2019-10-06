Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 2 kulvarda yarışan, bu nedenle de yoğun bir maç trafiği yaşayan Trabzonspor, milli arada nefes alacak. Ancak Bordo-Mavililer, milli ara öncesinde Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.