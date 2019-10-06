Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i netleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i netleşti

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i netleşti

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'de başlayacak maçı orta hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımında sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Karadeniz derbisinde sahada olacak isimler...
6 Ekim 2019 Pazar 10:45 Güncelleme: 06.10.2019 11:08
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 2 kulvarda yarışan, bu nedenle de yoğun bir maç trafiği yaşayan Trabzonspor, milli arada nefes alacak. Ancak Bordo-Mavililer, milli ara öncesinde Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.

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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

Teknik direktör Ünal Karaman da bu mücadeleyi düşünerek Avrupa'da Basel karşısında 11'de büyük bir rotasyona gitmiş ve Pereira, Sosa, Nwakaeme gibi isimleri 11'de görevlendirmemişti.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

STURRIDGE YİNE 11'DE

Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman, Basel maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü İngiliz yıldız Daniel Sturridge'yi yine 11'de başlatacak.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

EL KABİR VE AMINU YOK!

Çaykur Rizespor'da Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamayacak. Rizespor'da Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kalacaklar.

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