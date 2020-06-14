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Trabzonspor'dan mesaj: Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada yeneceğiz...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'da yönetici Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün yöneticisi, futbol camiasına mesaj verirken, "Masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak!" dedi. İşte detaylar...
14 Haziran 2020 Pazar 13:34
Güncelleme: 14.06.2020 16:11
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Camianın şampiyonluğa olan inancı bir kat daha artarken, Trabzonsporlu yönetici Ertuğrul Doğan "Hem sahada hem masada..." mesajı yolladı.
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Güzel günlere yakın bir bordo-mavi var. Bu inancın ve umudun sebebi de üç aylık bir araya rağmen futboldan kopmayan eksik kalmasına rağmen üç puanı üç golle alan bir Trabzonspor olması.
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olan bordo mavililer, iyi oyun ve iyi skorla taraftarını memnun etmeyi başardı.
Hem de kaptanı, saha içi lideri Jose Sosa olmamasına rağmen.
ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI Hüseyin Çimşir yönetiminde, Göztepe gibi zorlu bir rakip karşısında sergilenen akıllı oyun ve 3-1'lik skor, takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.