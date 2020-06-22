Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip..."

BAŞAKŞEHİR'İN ETKİSİNDELER!

Yerel basının detaylı şekilde verdiği haberde, hakemlerin Abdurrahman Arıcı, Metin Tokat ve Cüneyt Çakır'a bağlı gruplara bölündüğü kaydedildi.İzmir, Arıcı ve Tokat Grupları şeklinde tanımlanan gruplara ayrılan tüm bu hakemlerin ligde şampiyonluk ve küme düşme hattına istedikleri gibi yön verdiği kaydedildi.



