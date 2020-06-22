Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip..."

Trabzonspor ile Başakşehir'in foto-finişe doğru gittiği yarışta, İstanbul ekibi lehine A.Gücü maçında yapılan hatalar bardağı taşırdı. Adil mücadele isteyen yerel basın, Medipol Başakşehir aleyhine hata yapan hakemlerin sert bir şekilde cezalandırıldığını vurguladı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 06:39 Güncelleme: 22.06.2020 06:39
Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...

Başakşehir'in Ankaragücü deplasmanında 1-0 yenik duruma düştükten sonra 2-1 kazandığı maçın yankıları sürüyor.

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Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...

Maçın hakemi Hüseyin Göçek bu mücadeleki kararlarıyla Başkent ekibini yakarken, İstanbul temsilcisi lehine skora etki eden ciddi hatalar yapmıştı.

Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...

Trabzon'da yerel yapan gazeteler de ortak manşetle çıkarak Başakşehir'in son yıllarda Türk futboluna olan etkisini anlattılar. Detaylı haberlerinde İstanbul ekibinin ciddi biçimdi kollandığını vurguladılar.

Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...

BAŞAKŞEHİR'İN ETKİSİNDELER!
Yerel basının detaylı şekilde verdiği haberde, hakemlerin Abdurrahman Arıcı, Metin Tokat ve Cüneyt Çakır'a bağlı gruplara bölündüğü kaydedildi.İzmir, Arıcı ve Tokat Grupları şeklinde tanımlanan gruplara ayrılan tüm bu hakemlerin ligde şampiyonluk ve küme düşme hattına istedikleri gibi yön verdiği kaydedildi.

Trabzonspor'da yerel basın öfkeli! ''Bizim yolumuz kesilip...

Yerel basın, Başakşehir'in hakem camiası ve bu gruplar üzerinde etkin güç olduğu da belirtildi. Başakşehir aleyhine hata yapan hakemin ceza ile hizaya çekildiği vurgulandı.

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