Trabzonspor'da transfer harekatı!

Spor Toto Süper transfer sezonunun açılmasıyla Karadeniz ekibi Trabzonspor yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'i 63 puan ile 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temas halinde. Son olarak Hugo Rodellega ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi tecrübeli bir golcü arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ve scout ekibi dört koldan çalışmalarını sürdürürken, 3 isimde sona yaklaşan Fırtına'nın bu oyuncularla sözleşme imzalaması bekliyor. İşte Trabzonspor'da yaşanan transfer hareketının detayları...
24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Güncelleme: 24.06.2019 07:59
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Süper Lig'de sezonu 63. puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon için kolları sıvadı.
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Hugo Rodellega'nın Denizlispor ile sözleşmek imzalayarak takımdan ayrılmasıyla çalışmalara hız veren Karadeniz ekibi gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
Transferde hata yapmak istemeyen bordo-mavili ekip takıma direkt katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fırtına mutlak şampiyonluk için kadrosunu kurmayı planlıyor.
Karadeniz temsilcisi forvet hattını şekillendirmek için büyük uğraş veriyor. Sparta Rotterdam'dan 19 yaşındaki süper yetenek Halil Dervişoğlu'nu bitirmeye çalışan Trabzonspor bu bölgeye mutlaka tecrübeli bir isim de düşünüyor.