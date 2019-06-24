Trabzonspor'da transfer harekatı!

Spor Toto Süper transfer sezonunun açılmasıyla Karadeniz ekibi Trabzonspor yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'i 63 puan ile 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temas halinde. Son olarak Hugo Rodellega ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi tecrübeli bir golcü arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ve scout ekibi dört koldan çalışmalarını sürdürürken, 3 isimde sona yaklaşan Fırtına'nın bu oyuncularla sözleşme imzalaması bekliyor. İşte Trabzonspor'da yaşanan transfer hareketının detayları...