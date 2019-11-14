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Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı
Süper Lig'in 11'inci haftasında taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'a sakat futbolculardan müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerin yıldızı isimleri Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı. İşte o görüntüler...
14 Kasım 2019 Perşembe 13:46 Güncelleme: 14.11.2019 13:54
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Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.
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