Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı

Süper Lig'in 11'inci haftasında taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'a sakat futbolculardan müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerin yıldızı isimleri Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı. İşte o görüntüler...
14 Kasım 2019 Perşembe 13:46 Güncelleme: 14.11.2019 13:54
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.

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Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan özel antrenmanla bordo-mavili oyuncular Obi Mikel, Onazi ve Ekuban'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı

Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.

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Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı

İşte o görüntüler...

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı
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