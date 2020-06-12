Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran itibariyle kaldığı yerden devam ediyor... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Göztepe maçına çalışırken, bordo mavili takımın hocası, oyuncularıyla beraber yaptığı istişarelerde İzmir'de 3 puandan başka bir şey düşünmediğini ifade etti. İşte detaylar...
12 Haziran 2020 Cuma 14:10 Güncelleme: 12.06.2020 14:27
Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Trabzonspor, tarihinin en önemli şampiyonluklarından birini elde etmek için son 8 maçı bekliyor...

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Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca futboldan uzak kalan Trabzon halkı, Süper Lig'in yeniden başlamasının ardından saatlerini şampiyonluğa kurdu.

Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Bu bağlamda 'kulübün evladı' olarak nitelendirilen Hüseyin Çimşir de, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde her maçın final havasında geçeceğini, sakin ve kontrollü olmaları gerektiğini dile getirdi.

Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

GÖZLER SÖRLOTH'DA OLACAK

Son olarak Mart ayında oynanan Süper Lig'de Trabzonspor, 26. hafta itibariyle 53 puanla lider durumda bulunuyordu. 27. haftada Göztepe ile karşılaşacak bordo mavililerin en büyük kozu şüphesiz ki Sörloth olacak.

Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...

Pandemi süresince adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Norveçli star, yaptığı konuşmada, önceliğinin Trabzonspor olduğunu ve Trabzonspor yönetiminin transferi konusunda söz sahibi olduğunu dile getirmişti. Şu anda tek amacının şampiyonluk olduğunu yakın çevresine aktaran Norveçli golcü, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı, 19 gol attı ve 6 asist üreterek toplam 25 gole direkt etki etti.

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