Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, bir günlük iznin ardından 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
27 Kasım 2018 Salı, 17:33:41 Güncelleme: 17:34:39
Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesi vefat etmesi nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka katılmadı.

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Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Bordo-mavili futbolculardan Fenerbahçe maçında 11'de oynayan oyuncular koşu, diğer oyuncular ise yarı sahada maç yaptı.

Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Antrenmanı ziyaret eden Yeşiltepe İlkokulu öğrencileri de futbolculara çiçek vererek, takımla fotoğraf çektirdi.

Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
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