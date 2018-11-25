Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacak olan Uğurcan Çakır, teknik direktör tercihlerine damga vurdu. Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır kimdir? Sorusunun cevabını sizin için hazırladık.
25 Kasım 2018 Pazar, 18:21:59
Güncelleme: 18:35:38
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Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine ilk 11'de başlayacak olan Uğurcan Çakır, Ünal Karaman'ın derbi öncesi en büyük sürprizlerinden bir tanesi olarak nitelendirildi.
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Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 doğumlu. Futbola Yamanspor altyapısında başlayan genç kaleci, 2011'in Ekim ayında Trabzonspor altyapısına geçiş yaptı.
Trabzonspor'un tüm altyaş kategorilerinde forma giyen Uğurcan Çakır, 2015/16 sezonunun ikinci yarısını 1461 Trabzon'da kiralık olarak geçirdi.
Bu sezon Trabzonspor formasını sadece bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda giyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasını toplamda ise 14 kez terletti.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor forması ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanırken sadece 1 gol yeme başarısı gösterdi.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu son 4 müsabakanın üçünü kazanırken 1 tanesini kaybetti.