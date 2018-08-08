Trabzonsporda geri sayım! İki transfer birden... - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:28:52
Güncelleme: 23:29:59
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden transfer çalışmalarında son aşamaya gelindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Bordo-mavililer uzun zamandır gündeminde olan 1992 doğumlu İranlı stoper Morteza Pouraliganji'den haber bekliyor.
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Hafta başından yeniden iletişime geçilen tecrübeli savunmacı, Karadeniz ekibinden düşünmek için cuma gününe (yarın) kadar süre istemişti.
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Morteza'nın yarın Trabzonspor'a gelip gelmeme noktasındaki kesin cevabın vereceği ifade edildi.
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Bordo-mavililerin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı 1989 doğumlu Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme için de Sheva ile yapılan bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelindi.
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Oyuncuyu uygun maliyetle kadrosuna katmak isteyen Fırtına'nın 500 bin euro seviyelerinde işi bitirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da geri sayım! İki transfer birden...
Bu arada yine Nijeryalı olan Ogenyi Onazi'yi arayan Nwakaeme'nin Trabzon hakkında bilgiler aldığı, şehri ve taraftarın atmosferini sorduğu ifade edildi.
Özel Haber | Yunus Emre SEL