Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

Süper Lig'in devre arasında Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde bazı isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, ihtiyaç duyulan mevkiler için de çalışma başlattı.
16 Kasım 2018 Cuma, 19:28:04
Güncelleme: 19:29:40
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Trabzonspor'da Ocak acıyı transfer hareketliliği için çalışmalar erkenden başladı.
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DHA'nın haberine göre ilk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye yapmak için de arayışa girdi.
Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurtiçi ve yurtdışında oyuncu taramalarının yapıldığı ve oluşturulan havuzda bütçeye uygun isimlerin toplanarak rapor halinde sunulacağı kaydedildi.
AYRILACAKLARA GÖRE SAYI BELİRLENECEK
Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacağı belirtildi.
Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve Ibanez'in durumlarına göre de takviyeler yapılabileceği ifade edildi.