Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu!

    Süper Lig'in devre arasında Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde bazı isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, ihtiyaç duyulan mevkiler için de çalışma başlattı.
    16 Kasım 2018 Cuma, 19:28:04 Güncelleme: 19:29:40
    Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

    Trabzonspor'da Ocak acıyı transfer hareketliliği için çalışmalar erkenden başladı.

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    Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

    DHA'nın haberine göre ilk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye yapmak için de arayışa girdi.

    Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

    Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurtiçi ve yurtdışında oyuncu taramalarının yapıldığı ve oluşturulan havuzda bütçeye uygun isimlerin toplanarak rapor halinde sunulacağı kaydedildi.

    Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

    AYRILACAKLARA GÖRE SAYI BELİRLENECEK

    Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacağı belirtildi.

    Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

    Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve Ibanez'in durumlarına göre de takviyeler yapılabileceği ifade edildi.

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