Trabzonsporda ayrılacaklar belli oldu!

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu!

Süper Lig'in devre arasında Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde bazı isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, ihtiyaç duyulan mevkiler için de çalışma başlattı.



16 Kasım 2018 Cuma, 19:28:04 Güncelleme: 19:29:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





