HaberlerGaleriTrabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de lider Trabzonspor, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu da bugün Trabzon'a gelerek antrenmanı izledi, teknik ekip ve futbolcularla hasret giderdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
26 Mayıs 2020 Salı 01:10
Güncelleme: 26.05.2020 01:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemeyen Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu da, bugün şehre gelerek antrenmanı izledi.
Teknik heyet ve futbolcularla hasret gideren Ağaoğlu, transfer görüşmeleri gündemde olan Sosa ve Novak'ın yanı sıra diğer oyuncularla ilgili olarak bire bir görüşme yapmayı planlıyor.
AĞAOĞLU ORDU'YA İNDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, korona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemiyordu.
Trabzon Havalimanı'nın kapalı olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inen Ağaoğlu, Trabzon'a hareket etmeden önce Giresun'un Görele ilçesinde bulunan ve tedavisine evinde devam eden genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'nın evine ziyarette bulundu.