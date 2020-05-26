Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de lider Trabzonspor, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu da bugün Trabzon'a gelerek antrenmanı izledi, teknik ekip ve futbolcularla hasret giderdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

26 Mayıs 2020 Salı 01:10 Güncelleme: 26.05.2020 01:10
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemeyen Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu da, bugün şehre gelerek antrenmanı izledi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

Teknik heyet ve futbolcularla hasret gideren Ağaoğlu, transfer görüşmeleri gündemde olan Sosa ve Novak'ın yanı sıra diğer oyuncularla ilgili olarak bire bir görüşme yapmayı planlıyor.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

AĞAOĞLU ORDU'YA İNDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, korona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemiyordu.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yakın takipte! İşte antrenmandan kareler

Trabzon Havalimanı'nın kapalı olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inen Ağaoğlu, Trabzon'a hareket etmeden önce Giresun'un Görele ilçesinde bulunan ve tedavisine evinde devam eden genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'nın evine ziyarette bulundu.

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