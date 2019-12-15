Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ligin 15'inci haftasında sahasında Denizlispor'u da devirerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor'da çalışmalar sürerken bir yandan da gündem de ocak ayında takıma katılması planlanan isimler üzerinde duruluyor. Bu sezon ligde oynadığı sadece 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmaya başaran Trabzonspor devre arasında defans sıkıntısını çözmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına Hosseini gibi İranlı bir ismi daha takıma katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve son transfer gelişmeleri...

15 Aralık 2019 Pazar 07:46 Güncelleme: 15.12.2019 07:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





