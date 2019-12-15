Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ligin 15'inci haftasında sahasında Denizlispor'u da devirerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor'da çalışmalar sürerken bir yandan da gündem de ocak ayında takıma katılması planlanan isimler üzerinde duruluyor. Bu sezon ligde oynadığı sadece 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmaya başaran Trabzonspor devre arasında defans sıkıntısını çözmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına Hosseini gibi İranlı bir ismi daha takıma katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve son transfer gelişmeleri...
15 Aralık 2019 Pazar 07:46 Güncelleme: 15.12.2019 07:46
Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...

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Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 26 yapmıştı.

Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer.

Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde defans sorununu çözmek için düğmeye bastı.

Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...

TRANSFER BÜTÇESİNDE SIKINTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.

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