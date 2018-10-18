Trabzonspor Zapatanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Trabzonspor Zapata'nın peşinde!

    Kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Trabzonspor'un, adı sıkça Galatasaray ile anılan Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı Cristian Zapata'nın peşinde olduğu öğrenildi.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 09:26:24 Güncelleme: 09:47:40
    Trabzonspor Zapatanın peşinde!

    Milli araya art arda aldığı 2 galibiyet ile giren Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Trabzonspor Zapatanın peşinde!

    Sezon başında Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran ve bu isimlerin yerine kadroyu Majid Hosseini ve Zargo Toure ile güçlendiren Bordo-Mavililer, devre arasında br stoper daha kadrosuna katmak istiyor.

    Trabzonspor Zapatanın peşinde!

    Çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da oyuncu izleme ekibi, özellikle milli arayı çok iyi değerlendirdi.

    Trabzonspor Zapatanın peşinde!

    Bu süre zarfında uygun maliyetli isimler araştıran Karadeniz temsilcisi, listesini oluşturmaya başladı.

    Trabzonspor Zapatanın peşinde!

    SOSA VE KUCKA YARDIMCI OLACAK!

    Transfer listesinin en üst sırasında ise İtalyan ekibi Milan'ın formasını giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi.

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