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18 Haziran 2019, Salı
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Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından kulüplerde transfer hareketliliği devam ediyor. Ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren bordo-mavili ekibin kadrosunda bulunan bazı isimler için birçok kulüp kapısını çalıyor. Avrupa kulüplerinin listesinde bulunan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için de yönetimden bir yeni bir hamle geldi.
18 Haziran 2019 Salı 07:52
Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Trabzonspor'da transfer sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliği devam ediyor.

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Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Fırtına'nın iki gözde ismi olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, için yönetimden yeni bir karar çıktı.

Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Başkan Ağaoğlu'nun "Pırlantalar" dediği iki ismin ücretlerine iyileştirme yapılacak.

Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Trabzonspor'da gelecekleri merak edilen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e zam geliyor. Oynadıkları müthiş futbolla Avrupa'nın devlerini peşine takan iki isim gelecek sezon da bordo- mavili formayı giyecek.

Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Yönetim de ücretlerine iyileştirme yaparak hak ettikleri maaşı ödemeyi planlıyor.

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