Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından kulüplerde transfer hareketliliği devam ediyor. Ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren bordo-mavili ekibin kadrosunda bulunan bazı isimler için birçok kulüp kapısını çalıyor. Avrupa kulüplerinin listesinde bulunan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için de yönetimden bir yeni bir hamle geldi.

18 Haziran 2019 Salı 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





