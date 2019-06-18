Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!

Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından kulüplerde transfer hareketliliği devam ediyor. Ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren bordo-mavili ekibin kadrosunda bulunan bazı isimler için birçok kulüp kapısını çalıyor. Avrupa kulüplerinin listesinde bulunan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için de yönetimden bir yeni bir hamle geldi.
18 Haziran 2019 Salı 07:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'da transfer sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliği devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fırtına'nın iki gözde ismi olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, için yönetimden yeni bir karar çıktı.
Başkan Ağaoğlu'nun "Pırlantalar" dediği iki ismin ücretlerine iyileştirme yapılacak.
Trabzonspor'da gelecekleri merak edilen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e zam geliyor. Oynadıkları müthiş futbolla Avrupa'nın devlerini peşine takan iki isim gelecek sezon da bordo- mavili formayı giyecek.
Yönetim de ücretlerine iyileştirme yaparak hak ettikleri maaşı ödemeyi planlıyor.