Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman: "Naz çekmeyiz"
Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalar yaptı. Karaman, transfer girişimleri ile ilgili, "3 stoperimiz gitti. Savunmaya acilen 3 takviye yapmamız gerek. Arayışlarımız devam ediyor. Yoğun bir futbolcu bilgi akışı var. Kulübümüzü çok zora sokmayacak şekilde araştırma yapıyoruz. Kısa zamanda sonuç almayı umuyorum" dedi.
NAMUSU GİBİ GÖRECEK
Karaman, futbolcuların takımı namusu gibi görmesi gerektiğini söyleyerek, ''Menajerlerin öne attığı isimlerden zarar görüyoruz. Trabzon'un ciddiyetini menajerler, spor kamuoyu anlayacaktır. Yakın gelecekte oluşturacağımız bir şey var, gelen oyuncular burayı namusu gibi görecektir. Silva konusu bir başlangıç olabilir. İstekleri bitmedi. Trabzonspor bir değerdir ve bu değeri bilenler burada olmalı" diye konuştu.
AYAĞI YERE BASACAK
Bordo-mavili teknik adam şöyle devam etti: Burada herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu menajerle karşıma çıkmayacak. 'Ben varım' diyenlerle yürüyeceğim, yeter. Trabzon kimsenin nazını çekmez. Feda konusunda ise; biz oyuncularla silah zoru ve baskı ile sözleşme yapmıyoruz. İndirim isteriz tabii ama bunun için baskı yapmamız imkansız.
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