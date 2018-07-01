Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman: "Naz çekmeyiz"

AYAĞI YERE BASACAK

Bordo-mavili teknik adam şöyle devam etti: Burada herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu menajerle karşıma çıkmayacak. 'Ben varım' diyenlerle yürüyeceğim, yeter. Trabzon kimsenin nazını çekmez. Feda konusunda ise; biz oyuncularla silah zoru ve baskı ile sözleşme yapmıyoruz. İndirim isteriz tabii ama bunun için baskı yapmamız imkansız.



