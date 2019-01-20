Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
20 Ocak 2019 Pazar, 21:05:51 Güncelleme: 21:08:02
Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

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Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

FUTBOLCULAR ISINMAYA PANKARTLA ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

KARAMAN FAZLA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.

Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

KADRODA 19 OYUNCU YER ALDI

Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.

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