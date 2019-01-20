Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi

KARAMAN FAZLA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.