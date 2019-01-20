Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi
KARAMAN FAZLA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.
KADRODA 19 OYUNCU YER ALDI
Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.