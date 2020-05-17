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Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle lige ara verilmişti. Karantina günlerinde transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri birçok isim için nabız yoklamaya başladı bile. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de gelecek transferde karşu karşıya geldi. İşte 2 kulübün istediği Brezilyalı yıldız...
17 Mayıs 2020 Pazar 22:05
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. TFF'den yapılan açıklamada liglerin 12 Haziran'da başlaması ön görülüyor.
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Takım halinde çalışmalara başlayan Süper Lig ekipleri lige en hazır şekilde başlamanın planlarını yapıyor.
Corona nedeniyle takımlar transfer çalışmalarına da hız vermişti.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göüğüslemek isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de transfer çalışmalarına hız veren kulüplerin başında geliyordu.
Birçok yıldız ile kadrosunu kuvvetlendirmeyi planlayan ekipler transferde karşı karşıya geldi.