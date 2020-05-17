Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle lige ara verilmişti. Karantina günlerinde transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri birçok isim için nabız yoklamaya başladı bile. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de gelecek transferde karşu karşıya geldi. İşte 2 kulübün istediği Brezilyalı yıldız...
17 Mayıs 2020 Pazar 22:05
Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. TFF'den yapılan açıklamada liglerin 12 Haziran'da başlaması ön görülüyor.

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Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Takım halinde çalışmalara başlayan Süper Lig ekipleri lige en hazır şekilde başlamanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Corona nedeniyle takımlar transfer çalışmalarına da hız vermişti.

Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göüğüslemek isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de transfer çalışmalarına hız veren kulüplerin başında geliyordu.

Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Birçok yıldız ile kadrosunu kuvvetlendirmeyi planlayan ekipler transferde karşı karşıya geldi.

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