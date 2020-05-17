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Trabzonspor ile Başakşehir arasında transfer savaşı! Sambacı...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle lige ara verilmişti. Karantina günlerinde transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri birçok isim için nabız yoklamaya başladı bile. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de gelecek transferde karşu karşıya geldi. İşte 2 kulübün istediği Brezilyalı yıldız...

17 Mayıs 2020 Pazar 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





