Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bol pozisyona sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Zorlu mücadelede Trabzonspor 50'inci dakikada Norveçli golcüsü Sörloth ile öne geçse de 90'ıncı dakikada Nagatomo'nun golüne engel olamadı ve puanlar paylaşıldı. Bu zorlu karşılaşmanın sinemasını sizler için derledik...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:31
Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Sağdan gelişen atakta Mariano, müsait durumdaki Feghouli'yi buldu. Cezayirli yıldızın şutu dışarıya gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Sol çaprazdan kaleye hareketlenen Nwakaeme, sağına çekerek vurdu. Muslera topu rahatlıkla kontrol etti.

Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Sosa'nın sol çaprazdan yaptığı ortaya Mikel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Sol çaprazda topla buluşan Belhanda, önünü boşaltarak kaleye vurdu. Uğurcan gole izin vermedi.

Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Pereira kafayla indirdi. Kimse yetişemedi ve fırsat kaçtı. Devamında Belhanda müsaitken kötü vurdu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN