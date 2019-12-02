Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bol pozisyona sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Zorlu mücadelede Trabzonspor 50'inci dakikada Norveçli golcüsü Sörloth ile öne geçse de 90'ıncı dakikada Nagatomo'nun golüne engel olamadı ve puanlar paylaşıldı. Bu zorlu karşılaşmanın sinemasını sizler için derledik...

2 Aralık 2019 Pazartesi 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





