Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bol pozisyona sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Zorlu mücadelede Trabzonspor 50'inci dakikada Norveçli golcüsü Sörloth ile öne geçse de 90'ıncı dakikada Nagatomo'nun golüne engel olamadı ve puanlar paylaşıldı. Bu zorlu karşılaşmanın sinemasını sizler için derledik...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sağdan gelişen atakta Mariano, müsait durumdaki Feghouli'yi buldu. Cezayirli yıldızın şutu dışarıya gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sol çaprazdan kaleye hareketlenen Nwakaeme, sağına çekerek vurdu. Muslera topu rahatlıkla kontrol etti.
Sosa'nın sol çaprazdan yaptığı ortaya Mikel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Sol çaprazda topla buluşan Belhanda, önünü boşaltarak kaleye vurdu. Uğurcan gole izin vermedi.
Pereira kafayla indirdi. Kimse yetişemedi ve fırsat kaçtı. Devamında Belhanda müsaitken kötü vurdu.