Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri
14 Haziran 2020 Pazar 12:44
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.
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Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İşte son idmandan dikkat çeken kareler...