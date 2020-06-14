Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri

14 Haziran 2020 Pazar 12:44
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İşte son idmandan dikkat çeken kareler...

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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