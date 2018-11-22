Trabzonspor 8 yıllık hasrete son vermek istiyor

Trabzonspor'da tüm gözler 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu maça çevrildi. Yönetim, zorlu Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılan taraf olmak için tüm planlamasını bu yönde yaparken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin Trabzon'a gelmesiyle birlikte geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantı da zorlu maç öncesi teknik heyetin ve oyuncuların morallini yükseltecek haberler vermesi bekleniyor.