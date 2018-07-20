Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    20 Temmuz 2018 Cuma, 21:28:03 Güncelleme: 21:29:51
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
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    • 29
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, Avusturya'nın Villach kentinde oynadığı 3. hazırlık maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 4-1 mağlup oldu.

    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
    • 2
    • 29
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rodallega'nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Maksimenko'yu yanıltarak filelerle buluştu: 0-1

    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
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    • 29
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    28. dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Promes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Glushakov, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı:1-1

    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
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    • 29
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    43. dakikada Hanni'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lomovitsky, Mustafa Akbaş'ın müdahalesi ile yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Promes, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
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    • 29
    Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler

    İlk yarı Spartak Moskova'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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