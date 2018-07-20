Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
20 Temmuz 2018 Cuma, 21:28:03
Güncelleme: 21:29:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
1
29
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, Avusturya'nın Villach kentinde oynadığı 3. hazırlık maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 4-1 mağlup oldu.
Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
2
29
9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rodallega'nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Maksimenko'yu yanıltarak filelerle buluştu: 0-1
Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
3
29
28. dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Promes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Glushakov, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı:1-1
Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
4
29
43. dakikada Hanni'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lomovitsky, Mustafa Akbaş'ın müdahalesi ile yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Promes, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Trabzonspor 1-4 Spartak Moskova maçından görüntüler
5
29
İlk yarı Spartak Moskova'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.