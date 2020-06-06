Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

UEFA tarafından verilen beklenmedik kararla Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, hakkını CAS'ta arayacak. Çalışmalara hemen başlayan bordo-mavili kulübün hukukçuları, son dönemde sürekli kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. İşte o dosyanın ayrıntıları...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49
Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

Trabzonspor'da iki önemli gündem maddesi var. İlki kalan 8 haftada hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek

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Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

İkincisi ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından verilen Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men kararının CAS başvurusuyla kaldırılması.

Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

Bordo-mavililer, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak hareket ediyor.

Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

Kulübün ekonomi birimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeler hazırlandı.

Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları

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Bordo-mavili kulübün hukukçuları son dönemde kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaştılar. Ayrıca Federasyon da elindeki bilgileri CAS'a sunacak.

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