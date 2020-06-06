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Trabzon'dan tarihi savunma! İşte CAS'a gidecek dosyanın detayları
UEFA tarafından verilen beklenmedik kararla Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, hakkını CAS'ta arayacak. Çalışmalara hemen başlayan bordo-mavili kulübün hukukçuları, son dönemde sürekli kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. İşte o dosyanın ayrıntıları...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49
Güncelleme: 06.06.2020 06:49
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Trabzonspor'daiki önemli gündem maddesi var. İlki kalan 8 haftada hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek
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İkincisi ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından verilen Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men kararının CAS başvurusuyla kaldırılması.
Bordo-mavililer, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak hareket ediyor.
Kulübün ekonomi birimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeler hazırlandı.
ORTAK ÇALIŞMA Bordo-mavilikulübün hukukçuları son dönemde kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaştılar. Ayrıca Federasyon da elindeki bilgileri CAS'a sunacak.