Trabzon'da bağış notları duygulandırıyor!
SON RAKAM: 761.000 TL
Trabzonspor'un resmi sitesinde 'anlık bağış tutarı' sürekli yenileniyor. Dün 761 bin TL'ye ulaşıldı. Kısa zaman içinde rakamın 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.
KARDEŞ URFA'DAN DESTEK
Trabzonspor'un 'kardeş kulübü' Şanlıurfaspor taraftarı da bağış kampanyasına destek veriyor. Yeşil-sarılı taraftarlar bağışladıkları paranın dekontuna "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor" ifadesini yazdırıyor.
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